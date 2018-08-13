Президент Туркменистана принял участие в V саммите глав прикаспийских государств

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочий визит в казахстанский город Актау, где принял участие в V саммите глав прикаспийских государств.

Выступая на саммите, глава туркменского государства отметил, что новая встреча является важным событием для народов и государств региона, поскольку завершена очень непростая и кропотливая работа над конвенцией о правовом статусе Каспийского моря.

По словам туркменского лидера, в подготовке этого документа на протяжении многих лет участвовали дипломаты, юристы, эксперты в различных областях, сумевшие проявить высокий профессионализм, готовность к компромиссу, учету интересов партнеров, и решающим условием общего успеха стали политическая воля и высокая ответственность лидеров прикаспийских стран.

Как подчеркнул президент Туркменистана, в готовых сегодня к подписанию документах есть положение о создании механизма пятисторонних регулярных консультаций под эгидой министерств иностранных дел. В этой связи туркменский лидер предложил поручить внешнеполитическим ведомствам прибрежных стран в ближайшее после саммита время рассмотреть вопросы практической реализации этого положения.

Подчеркнув, что пятистороннее взаимодействие на Каспии во многом зависит от степени вовлеченности государств региона в торгово-экономические и транспортные процессы, Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил прикаспийские страны за поддержку выдвинутых на IV каспийском саммите инициатив туркменской стороны по разработке соответствующих соглашений о сотрудничестве в этих сферах.

Выразив убеждение, что проведение первого Каспийского экономического форума в 2019 году станет подтверждением готовности всех прикаспийских государств консолидировать усилия в данном направлении, глава государства предложил провести этот форум в Туркменистане.

Отметив, что, доверие между прибрежными странами укрепит соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море, туркменский президент подчеркнул, что поддержание и упрочение мира и безопасности на Каспии – задача, не ограниченная во времени. В этой связи являются необходимыми разработка и принятие дальнейших мер доверия на Каспии в области военной деятельности.

«Каспийское море навсегда должно стать зоной мира, добрососедства, взаимопонимания и доверия, и все вопросы здесь нужно решать только мирными, переговорными средствами», – сказал президент.

В завершение своего выступления, еще раз выразив особую благодарность главам прибрежных государств за их большой личный вклад в дело развития добрососедства и сотрудничества на Каспии, президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил провести следующий каспийский саммит в Туркменистане.

По завершении пятисторонней встречи на высшем уровне состоялась церемония подписания итоговых документов.

Под аплодисменты присутствующих, президенты «каспийской пятерки»: Азербайджана – Ильхам Алиев, Ирана – Хасан Рухани, Казахстана – Нурсултан Назарбаев, России – Владимир Путин и Туркменистана – Гурбангулы Бердымухамедов, поставили свои подписи под Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря – историческим, базовым документом, закрепляющим юридические нормы взаимодействия на Каспии в различных сферах.

В присутствии глав государств были подписаны: протокол о сотрудничестве в борьбе против терроризма на Каспийском море, протокол о сотрудничестве в борьбе против организованной преступности на Каспийском море, протокол о сотрудничестве и согласованном действии пограничных ведомств, а также соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта, соглашение о предотвращении инцидентов в Каспийском море.

По итогам V саммита глав прикаспийских государств также было принято соответствующее коммюнике.

По окончании церемонии подписания документов лидеры прикаспийских стран выступили с заявлениями для представителей средств массовой информации.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в своем обращении к журналистам дал высокую оценку итогам состоявшейся встречи на высшем уровне и подчеркнул, что подписан важнейший документ – Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Отмечая активное участие всех прикаспийских государств в разработке конвенции, глава Туркменистана выразил надежду на эффективную имплементацию ее положений, для чего предусмотрено создание пятистороннего механизма политических консультаций под эгидой министерств иностранных дел.

По словам главы государства, подписанные в ходе нынешней встречи протоколы в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью и взаимодействия пограничных ведомств к соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспии, будут способствовать укреплению стабильности в регионе.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов особо подчеркнул значимость предстоящего Каспийского экономического форума, который предполагается провести в 2019 году. Отметив, что этот форум должен стать постоянно действующей платформой для многостороннего экономического диалога с широким участием членов правительств, деловых и академических кругов, представителей международных организаций, глава Туркменистана высказал мнение, что проводить его следует на регулярной основе попеременно в каждом из прикаспийских государств.

Обозначив важнейшей сферой взаимодействия на Каспии транспорт, туркменский лидер выразил убеждение, что для повышения эффективности партнерства в данной области необходимо создать Каспийский транспортно-логистический центр, исполнительный аппарат которого мог бы располагаться на ротационной основе в прибрежных городах каждой из прикаспийских стран.

Завершая выступление, президент Туркменистана отметил, что в целом состоявшаяся встреча стала важным этапом в выстраивании архитектуры отношений между прикаспийскими государствами, формировании политико-правовых основ для дальнейшего сотрудничества в различных направлениях, укреплении уз дружбы, взаимного уважения и искренней симпатии между народами стран региона.

В этот же день президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.

Во второй половине дня главы прикаспийских государств приняли участие в церемонии выпуска в Каспий молоди осетровых рыб.

Эта символическая акция стала своеобразным подтверждением приверженности прибрежных стран курсу на конструктивное партнерство, одним из приоритетов которого является взаимодействие в целях обеспечения экологического благополучия Каспийского моря, рационального использования его природных богатств.

Вниманию глав государств было также предложено специально подготовленное театрализованное представление, посвященное теме Каспия.

По завершении программы визита президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов проследовал в Международный аэропорт города Актау, откуда отбыл на родину.

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