В Туркменистане отметили День Каспийского моря

В национальной туристической зоне «Аваза» состоялись мероприятия, посвященные Дню Каспийского моря. Организаторами праздничных акций выступили Государственный комитет Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам, МИД, Государственное предприятие по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана и администрация Балканского велаята (области).

В рамках Дня Каспия на туркменском побережье состоялись научно-практическая конференция, спортивные и культурные мероприятия, детские творческие конкурсы. В акциях приняли участие ученые-экологи и сотрудники природоохранных государственных и общественных структур страны, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане и журналисты.

Настоящим украшением Дня Каспия стали спортивные и культурно-познавательные конкурсы с участием детей в оздоровительном центре «Даянч». Наградой победителям стали ценные подарки. А завершил программу праздничных мероприятий концерт детских творческих коллективов.

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