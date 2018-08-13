На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 17 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 17 сделок на 2 миллиона 532 тысячи долларов США.

Так, предприниматели из Афганистана закупили карбамид марки «Б» производства госконцерна «Туркменхимия».

Кроме того, коммерсантам из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Армении и Афганистана были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент и пряжа хлопчатобумажная.

За манатные средства бизнесмены из России и Великобритании приобрели медицинскую вату и пряжу хлопчатобумажную на сумму более 3 миллионов 723 тысяч манатов.

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