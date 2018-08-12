Президент Туркменистана провел в международном порту Туркменбаши совещание по вопросам транспорта

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочей поездкой в Балканском велаяте (области), провел в международный морском порту Туркменбаши совещание по вопросам развития туркменского флота.

На совещании были рассмотрены вопросы судостроения, и в первую очередь сухогрузов и крупнотоннажных кораблей для увеличения числа регулярных экспортных рейсов.

В ходе совещания были обсуждены вопросы строительства железнодорожных паромов. Такой вид морской перевозки вагонов без промежуточной перевалки груза в порту является одним из самых высокопроизводительных.

В этой связи глава государства отметил, что использование этого вида транспорта открывает большие возможности для транзита железнодорожных составов из Узбекистана, получающего выход к морю через туркменский порт.

Также в ходе встречи были обсуждены вопросы развития танкерного флота и строительства катамаранов для внутренних пассажирских и международных туристических линий.

По итогам совещания президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил соответствующим руководителям особое внимание уделить решению вопросов по расширению торгового флота страны, развитию пассажирских морских перевозок, развитию судостроения, а также запуску собственного круизного лайнера на Каспии.

© TURKMENISTAN.RU, 2018