|11.08.18 08:47
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Президент Туркменистана открыл новый комплекс зданий погранотряда в Балканском велаяте
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочей поездкой в Балканском велаяте (области), принял участие в церемонии открытия нового комплекса зданий одного из погранотрядов Государственной пограничной службы.
Глава государства осмотрел информационный центр, оснащенный современными средствами связи и наблюдения, казармы, столовую, медсанчасть, площадки для занятия физкультурой и другие объекты погранотряда.
По завершении знакомства с новым комплексом президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил участников торжества с Днем пограничника и пожелал им успехов в службе.
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