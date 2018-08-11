Президент Туркменистана открыл новый комплекс зданий погранотряда в Балканском велаяте Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочей поездкой в Балканском велаяте (области), принял участие в церемонии открытия нового комплекса зданий одного из погранотрядов Государственной пограничной службы. Глава государства осмотрел информационный центр, оснащенный современными средствами связи и наблюдения, казармы, столовую, медсанчасть, площадки для занятия физкультурой и другие объекты погранотряда. По завершении знакомства с новым комплексом президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил участников торжества с Днем пограничника и пожелал им успехов в службе. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 26.07.2018 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ ТУРКМЕНИСТАНА НА 73-Й СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН МИД Туркменистана обнародовал политическую платформу позиции страны на ближайшей Генассамблее Организации Объединенных Наций.



