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10.08.18 08:44

Генсек Торгово-промышленной палаты ОЭС провел переговоры в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча с генеральным секретарем Торгово-промышленной палаты Организации экономического сотрудничества Адемом Кула, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

 В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о перспективных направлениях партнерства, обозначив в их числе торгово-промышленную сферу.

Также Адем Кула предложил провести в Стамбуле брифинг, посвященный проектам строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия и линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан.

Гость отметил, что проведение подобного мероприятия будет способствовать привлечению других стран – членов ОЭС к реализации этих проектов.

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