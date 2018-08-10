Генсек Торгово-промышленной палаты ОЭС провел переговоры в МИД Туркменистана В МИД Туркменистана состоялась встреча с генеральным секретарем Торгово-промышленной палаты Организации экономического сотрудничества Адемом Кула, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о перспективных направлениях партнерства, обозначив в их числе торгово-промышленную сферу. Также Адем Кула предложил провести в Стамбуле брифинг, посвященный проектам строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия и линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан. Гость отметил, что проведение подобного мероприятия будет способствовать привлечению других стран – членов ОЭС к реализации этих проектов. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 26.07.2018 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ ТУРКМЕНИСТАНА НА 73-Й СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН МИД Туркменистана обнародовал политическую платформу позиции страны на ближайшей Генассамблее Организации Объединенных Наций.



