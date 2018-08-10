|10.08.18 08:44
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Генсек Торгово-промышленной палаты ОЭС провел переговоры в МИД Туркменистана
В МИД Туркменистана состоялась встреча с генеральным секретарем Торгово-промышленной палаты Организации экономического сотрудничества Адемом Кула, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.
В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о перспективных направлениях партнерства, обозначив в их числе торгово-промышленную сферу.
Также Адем Кула предложил провести в Стамбуле брифинг, посвященный проектам строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия и линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан.
Гость отметил, что проведение подобного мероприятия будет способствовать привлечению других стран – членов ОЭС к реализации этих проектов.
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