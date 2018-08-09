В МИД Туркменистана состоялась встреча с директором кластерного офиса ЮНЕСКО в Тегеране Эстер Куиш-Ларош, завершающей свою дипломатическую миссию в Туркменистане. В ходе переговоров стороны обсудили перспективные направления партнерства, обозначив в их числе научно-образовательную и культурную сферы, а также взаимодействие в области сохранения историко-архитектурных памятников.

Стороны обменялись мнениями относительно подготовки Туркменистаном ряда предложений по включению в Список всемирного наследия ЮНЕСКО новых историко-культурных памятников и уникальных природных объектов. В этой связи стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой и проведением в Ашхабаде в ноябре текущего года очередного заседания координационного комитета по серийной номинации объектов Шелкового пути в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В завершение встречи Эстер Куиш-Ларош выразила признательность туркменской стороне за оказанные в эти годы содействие и поддержку в ее работе.

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