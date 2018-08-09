В Ашхабаде состоялись туркмено-израильские политические консультации

В МИД Туркменистана состоялись туркмено-израильские политические консультации. В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической областях. Особое внимание было уделено взаимодействию в рамках международных организаций и взаимной поддержки инициатив.

Говоря о взаимоотношениях в торгово-экономической области, стороны выделили сферы нефтегазовой промышленности и сельскохозяйственной отрасли, подчеркнув выгодное расположение и природные ресурсы Туркменистана. Стороны также обсудили вопросы подготовки и проведения мероприятий в честь приближающейся знаменательной даты – 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

© TURKMENISTAN.RU, 2018