|09.08.18 08:23
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В Ашхабаде состоялись туркмено-израильские политические консультации
В МИД Туркменистана состоялись туркмено-израильские политические консультации. В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической областях. Особое внимание было уделено взаимодействию в рамках международных организаций и взаимной поддержки инициатив.
Говоря о взаимоотношениях в торгово-экономической области, стороны выделили сферы нефтегазовой промышленности и сельскохозяйственной отрасли, подчеркнув выгодное расположение и природные ресурсы Туркменистана. Стороны также обсудили вопросы подготовки и проведения мероприятий в честь приближающейся знаменательной даты – 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
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