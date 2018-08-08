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08.08.18 08:06

В МИД Туркменистана состоялись переговоры с делегацией японского банка

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Японского банка международного сотрудничества (JBIC).

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества и диверсификации партнерства. Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия в нефтегазовой, химической и индустриальной областях, а также в электроэнергетике и на транспорте.

Представители Японского банка международного сотрудничества выразили заинтересованность в интенсификации двустороннего сотрудничества и заявили о готовности принимать активное участие в реализации проектов в Туркменистане.

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