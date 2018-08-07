Население Ашхабада превысило 1 миллион человек. Об этом на правительственном видеоселекторном совещании сообщил мэр города Шамухаммет Дурдылыев. Он также предложил рассмотреть вопрос о территориальном расширении границ Ашхабада.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, отметив взаимосвязь между приростом населения Ашхабада, созданием комфортных социальных условий жизни горожан и расширением административной территории столицы, поддержал данную инициативу.

Глава государства подчеркнул важность этого вопроса и предложил Меджлису (парламенту) Туркменистана принять решение по расширению административно-территориальных границ столицы.

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