В Ашхабаде состоялся медиафорум, посвященный авторалли «Амуль – Хазар 2018»

В Ашхабаде состоялся медиафорум, посвященный международному авторалли «Амуль – Хазар 2018». В мероприятии приняли участие организаторы и участники предстоящего в сентябре нынешнего года автомарафона, представители зарубежных и туркменских СМИ.

Как отметил в своем выступлении на медиафоруме один из устроителей ралли «Амуль – Хазар 2018», генеральный директор авторалли «Африка Эко рейс» Жан-Луи Шлессер, большое количество автогонщиков изъявило желание принять участие в соревнованиях в Туркменистане. По словам прославленного французского спортсмена, в настоящее время это около 80 гонщиков, и оформление новых участников ралли «Амуль – Хазар 2018» еще продолжается.

Жан-Луи Шлессер пояснил, что маршрут скрывает множество «сюрпризов» для пилотов и штурманов команд. Он подчеркнул, что сердцем трассы является пустыня Каракумы, которая не так однородна, как пустыня Сахара в Африке, поскольку это «живая» экосистема, на которую не повлияло антропогенное воздействие.

– Я уверен, – подчеркнул Жан-Луи Шлессер, – что международное авторалли «Амуль – Хазар 2018» пройдет с большим успехом, а его участники будут рады еще не раз вернуться в прекрасную страну Туркменистан.

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