|06.08.18 08:43
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 22 сделки
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрированы 22 сделки на 13 миллионов 280 тысяч долларов США.
Предприниматели из ОАЭ закупили авиационный керосин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, и карбамид марки «Б» госконцерна «Туркменхимия». Бизнесмены из Великобритании и Турции также приобрели карбамид марки «Б» производства госконцерна «Туркменхимия». Помимо этого, коммерсантам из Великобритании, ОАЭ и Узбекистана были реализованы портландцемент и хлопчатобумажная пряжа.
За манатные средства бизнесмены из ОАЭ приобрели антисептическую продукцию на сумму 363 тысячи 300 манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили некондиционный полипропилен и хлопок-волокно на общую сумму свыше 885 тысяч манатов.
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