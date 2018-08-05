ОБСЕ провела в Ашхабаде семинар по вопросам совершенствования экологического законодательства Туркменистана

Представительство ОБСЕ провело в Ашхабаде семинар по вопросам совершенствования туркменского законодательства в области экологии. Во встрече приняли участие представители Государственного комитета Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам, Меджлиса (парламента), Министерства юстиции и других ведомств Туркменистана.

Главная цель семинара – предоставить информацию о международных законодательных нормах и стандартах в области охраны окружающей среды, а также обсудить возможные шаги по дальнейшему совершенствование законодательства Туркменистана в этой области.

В ходе встречи международные эксперты рассказали о передовом опыте государств – участников ОБСЕ и ЕС в области охраны окружающей среды, управления ресурсами и изменения климата. В рамках семинара были рассмотрены нормативно-правовое регулирование в сфере обращения с отходами производства и законодательство в области доступа к питьевой воде и санитарии.

В свою очередь туркменские эксперты представили обзор экологического законодательства Туркменистана и соответствующих международных договоров, участником которых является Ашхабад. Участники семинара обменялись мнениями относительно подходов и дальнейших шагов по совершенствованию экологического законодательства страны.

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