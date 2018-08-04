Рост ВВП Туркменистана за 7 месяцев этого года превысил 6 процентов

Рост валового внутреннего продукта Туркменистана за семь месяцев 2018 года составил 6,2 процента. На заседании правительства Туркменистана было отмечено, что рост в промышленности составил 4,5 процента, стройиндустрии – 0,5, транспортно-коммуникационном секторе – 10,9, торговле – 7,4, сельском хозяйстве – 3,8, и сфере услуг – 10,5 процентов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом производство продукции выросло на 4,4 процента, а объём розничного товарооборота увеличился на 19,4 процента.

Также на заседании было отмечено, что своевременно и в полном объеме выплачиваются заработная плата, пенсии, государственные пособия и студенческие стипендии.

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