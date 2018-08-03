|03.08.18 10:11
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В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Конгресса США
В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США во главе с советником по вопросам политики Эверетт Прайс.
В ходе встречи стороны отметили продуктивный итог совместной работы в деле активизации двусторонних связей между Туркменистаном и США и выразили стремление к их дальнейшей диверсификации.
Стороны обсудили состояние и перспективы развития отношений между двумя странами в политической, торгово-экономической, социальной и культурно-гуманитарной областях.
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