Туркменистан отметит День Каспийского моря

Туркменистан 12 августа 2018 года отметит в национальной туристической зоне «Аваза» День Каспийского моря. Соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает провести в этот день научно-практическую конференцию, спортивные и культурные мероприятия, а также детские конкурсы, посвященные природе Каспия.

В соответствии с документом Государственному комитету по охране окружающей среды и земельным ресурсам Туркменистана, МИД, Государственному предприятию по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана и администрации Балканского велаята (области) предписано обеспечить организацию и проведение мероприятий в честь Дня Каспийского моря.

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