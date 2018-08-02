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02.08.18 10:35

Туркменистан и Бахрейн провели политические консультации

В городе Манаме состоялись политические консультации между Туркменистаном и Королевством Бахрейн. В ходе встречи стороны обсудили широкий круг региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, и отметили необходимость наращивания взаимодействия в региональных и международных организациях, в первую очередь в ООН.

Стороны выразили заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества в торговле и научно-технической области, а также отметили необходимость создания межправительственной туркмено-бахрейнской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Делегация Туркменистана провела также встречу в Торгово-промышленной палате Королевства Бахрейн. Стороны договорились провести совместный деловой форум в Ашхабаде в конце нынешнего года.

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