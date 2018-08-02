|02.08.18 09:42
|
В Ашхабаде состоялось заседание туркмено-киргизской межправкомиссии
В Ашхабаде состоялась третье заседание Межправительственной туркмено-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.
Стороны обсудили ход выполнения решений второго заседания комиссии, состоявшегося в августе 2016 года в Бишкеке, а также обменялись мнениями по вопросам наращивания объемов двусторонней торговли.
Стороны отметили необходимость оказания содействия частному бизнесу двух стран в создании совместных предприятий и реализации совместных проектов в различных сферах экономики. Также стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества в сферах промышленности, сельского хозяйства и транспорта.
По результатам заседания третьей Межправительственной туркмено-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству был подписан итоговый протокол.
© TURKMENISTAN.RU, 2018