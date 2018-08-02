Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
02.08.18 09:42

В Ашхабаде состоялось заседание туркмено-киргизской межправкомиссии

В Ашхабаде состоялась третье заседание Межправительственной туркмено-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

Стороны обсудили ход выполнения решений второго заседания комиссии, состоявшегося в августе 2016 года в Бишкеке, а также обменялись мнениями по вопросам наращивания объемов двусторонней торговли.

Стороны отметили необходимость оказания содействия частному бизнесу двух стран в создании совместных предприятий и реализации совместных проектов в различных сферах экономики. Также стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества в сферах промышленности, сельского хозяйства и транспорта.

По результатам заседания третьей Межправительственной туркмено-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству был подписан итоговый протокол.

© TURKMENISTAN.RU, 2018
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2018 Turkmenistan.ru