|02.08.18 08:56
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В Туркменистане аккредитован новый посол Казахстана
Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Туркменистане Жандос Асанов вручил верительные грамоты президенту Гурбангулы Бердымухамедову.
В ходе беседы туркменский лидер и его гость подчеркнули высокий уровень межгосударственных отношений, успешно развивающихся как в двустороннем, так и многостороннем форматах.
Стороны отметили наличие значительного потенциала наращивания двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере, транспортно-коммуникационном секторе, энергетике и т. д. Особое внимание было уделено вопросам партнерства в сфере экологии, где Туркменистан и Казахстан сотрудничают в рамках Международного фонда спасения Арала.
Также туркменский лидер и казахстанский полпред обсудили вопросы взаимодействия на Каспии.
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