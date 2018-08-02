В Туркменистане аккредитован новый посол Казахстана

Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Туркменистане Жандос Асанов вручил верительные грамоты президенту Гурбангулы Бердымухамедову.

В ходе беседы туркменский лидер и его гость подчеркнули высокий уровень межгосударственных отношений, успешно развивающихся как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Стороны отметили наличие значительного потенциала наращивания двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере, транспортно-коммуникационном секторе, энергетике и т. д. Особое внимание было уделено вопросам партнерства в сфере экологии, где Туркменистан и Казахстан сотрудничают в рамках Международного фонда спасения Арала.

Также туркменский лидер и казахстанский полпред обсудили вопросы взаимодействия на Каспии.

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