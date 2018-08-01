|01.08.18 09:35
|
Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в правительстве
Указом главы государства Довран Оразмырадов освобожден от должности министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана в связи с переходом на другую работу.
Новым главой министерства торговли и внешнеэкономических связей назначен Амандурды Ишанов, до этого занимавший пост председателя Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана.
Указом главы государства председателем туркменской товарно-сырьевой биржи назначен Бегенч Чарыев, ранее работавший директором Туркменского национального института демократии и прав человека при президенте Туркменистана.
© TURKMENISTAN.RU, 2018