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01.08.18 09:35

Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в правительстве

Указом главы государства Довран Оразмырадов освобожден от должности министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана в связи с переходом на другую работу.

Новым главой министерства торговли и внешнеэкономических связей назначен Амандурды Ишанов, до этого занимавший пост председателя Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана.

Указом главы государства председателем туркменской товарно-сырьевой биржи назначен Бегенч Чарыев, ранее работавший директором Туркменского национального института демократии и прав человека при президенте Туркменистана.

 

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