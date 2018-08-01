В Туркменистане создан транспортно-логистический центр

В Туркменистане создано акционерное общество открытого типа «Транспортно-логистический центр Туркменистана». Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает ряду министерств и ведомств стать учредителями нового предприятия с долями в уставном капитале. Постановление главы государства распределяет эти доли следующим образом: Министерству железнодорожного транспорта – 35 процентов, Министерству автомобильного транспорта – 10, Министерству связи – 5, службе «Türkmenhowaýollary» («Туркменские авиалинии») – 5, Государственной службе морского и речного транспорта – 10 и Государственной страховой организации – 5 процентов.

В постановлении главы государств отмечается, что новое акционерное общество создается в целях эффективного использования возможностей международных транспортно-транзитных коридоров, повышения конкурентоспособности транспортного комплекса и увеличения объемов транзитных грузов.

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