В КНДР аккредитован посол Туркменистана

В Пхеньяне Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Корейской Народно-Демократической Республике Чинар Рустамова вручила верительные грамоты председателю президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Ён Наму.

В последнее время взаимоотношения между Ашхабадом и Пхеньяном развиваются по нарастающей. В апреле этого года глава МИД КНДР Ли Ён Хо посетил с рабочим визитом Туркменистан. А совсем недавно в столице Северной Кореи состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

По итогам этих переговоров были подписаны программа сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2018-2020 годы и меморандум о взаимопонимании по политическим консультациям между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и КНДР.

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