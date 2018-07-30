На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 18 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 18 сделок на 23 миллиона 528 тысяч долларов США.

Предприниматели из ОАЭ и Афганистана закупили автобензин и гидроочищенное дизельное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, коммерсантам из ОАЭ, Узбекистана, Киргизии и Украины были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент, шерсть сараджинская, пряжа хлопчатобумажная и солодка.

За манатные средства бизнесмены Пакистана и Киргизии приобрели шерсть каракульскую, сырые жирные кислоты хлопкового соапстока на сумму более 3 миллионов манатов.

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