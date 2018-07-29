В Пхеньяне состоялись туркмено-корейские политические консультации

В Пхеньяне прошли политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и КНДР. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и КНДР в политической, экономической, культурной областях, а также взаимодействие в международных организациях.

Особо была отмечена важность обеспечения политического диалога на уровне глав Туркменистана и КНДР, что даст толчок динамичному развитию двусторонних связей.

В ходе встречи было подчеркнуто, что в настоящее стороны активно работают над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе рабочего визита главы МИД КНДР Ли Ён Хо в Туркменистан в апреле текущего года.

По итогам переговоров стороны подписали программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2018-2020 годы и меморандум о взаимопонимании по политическим консультациям между министерствами иностранных дел Туркменистана и КНДР.

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