Президент Туркменистана произвел кадровые назначения в дипломатическом корпусе страны

Президент Гурбангулы Бердымухамедова произвел кадровые перестановки в дипломатическом корпусе Туркменистана.

Указом главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Индия Парахат Дурдыев назначен одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Федеративной Демократической Республике Непал.

Постоянный представитель Туркменистана при отделении ООН в Женеве Атагелди Халджанов назначен одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Ватикане.

Шири Шириев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Узбекистан в связи с переходом на другую работу.

Язгулы Маммедов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Узбекистан и освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Малайзии, Государстве Бруней-Даруссалам, Индонезии и Таиланде.

Мухамметныяз Машалов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Малайзии и освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Армения.

Также постановлением главы государства Ильяс Гайыпов назначен Генеральным консулом Туркменистана в Исламской Республике Иран (город Мешхед).

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