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27.07.18 09:47

В Ашхабаде обсудили развитие туркмено-венгерского партнерства

В МИД Туркменистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Туркменистане (с резиденцией в г.Ташкенте) Петером Санто, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны отметили активный и многоуровневый политический диалог, который проводится на регулярной основе. Стороны отметили роль визитов на высшем уровне, обсудили возможности расширения сотрудничества в рамках международных организаций и выразили удовлетворение взаимной поддержкой международных инициатив двух стран.

Также стороны обменялись мнениями по вопросам развития двусторонних отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Особое внимание было уделено активизации торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

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