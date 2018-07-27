Открыта новая линия электропередачи Туркменистан – Афганистан

В городе Калайнау велаята Батхыз Исламской Республики Афганистан состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию 110-киловольтной линии электропередачи Рабаткашан-Калайнау.

В церемонии приняли участие президент Афганистана Ашраф Гани и делегация Туркменистана во главе с министром энергетики Чарымыратом Пурчековым.

На открытии ЛЭП выступил глава Афганистана, который отметил, что поставки электроэнергии в город Калайнау является показателем нерушимости дружбы между Туркменистаном и Афганистаном и огромной помощи со стороны Туркменистана афганскому народу.

Затем министр энергетики Туркменистана зачитал приветственное послание президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова афганскому народу. Туркменский лидер в своем послании выразил твердую уверенность в том, что благодаря наращиванию многопланового регионального партнёрства будет заложена надёжная основа будущего прогресса Туркменистана и Афганистана.

Новая линия электропередачи позволит увеличить поставки туркменской электроэнергии в Афганистан на льготной основе.

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