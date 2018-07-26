ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ ТУРКМЕНИСТАНА НА 73-Й СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН

МИД Туркменистана обнародовал политическую платформу позиции страны на ближайшей Генассамблее Организации Объединенных Наций.

73-я сессия Генассамблеи является важнейшим событием в многогранной деятельности Организации Объединенных Наций. Она призвана стать важным этапом в деле последовательной консолидации международных усилий по решению ключевых вопросов глобальной повестки, утверждению лидирующей роли ООН в деле сохранения и упрочения всеобщего мира, стабильности и безопасности, реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, неуклонного выполнения государствами-членами взятых на себя обязательств по обеспечению устойчивого развития в свете договоренностей, достигнутых по итогам значимых международных конференций.

В своей деятельности в ходе 73 сессии Генассамблеи ООН Туркменистан будет руководствоваться строгим следованием принципам нейтралитета, невмешательства, приверженностью мирным, политическим средствам решения конфликтов и противоречий. Направленность сотрудничества Туркменистана будет определяться в соответствующих сферах фактом членства страны в Экономическом и социальном совете ООН, Исполнительном совете ЮНИСЕФ, а также в ряде специализированных органов ООН, таких как Исполнительный комитет Программы верховного комиссара ООН по делам беженцев, Комиссия ООН по науке и технике в целях развития, Комиссия ООН по народонаселению и развитию, Комиссия ООН по социальному развитию и др. В ходе данной сессии наша страна продолжит работу по реализации международных инициатив президента Туркменистана по вопросам глобальной и региональной проблематики.

Приоритетными направлениями в деятельности международного сообщества Туркменистан считает дальнейшие совместные усилия государств в сфере разоружения, нераспространения оружия массового поражения и других видов вооружений, в борьбе с терроризмом, экстремизмом, с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров.

Анализ последних мировых событий свидетельствует о кардинальном изменении геополитических реалий. Усилилась тенденция снижения устойчивости и эффективности региональной и международной систем безопасности. Туркменистан считал и считает, что основой для урегулирования всех споров между государствами должны стать мирный диалог и конструктивные переговоры на основе принципов равной ответственности за мир и безопасность, взаимоуважения, и невмешательства во внутренние дела.

Мы уверены, что на данном этапе назрела необходимость глубокого пересмотра концепции безопасности в целом. Одновременно, необходимо поддерживать уже формирующиеся и поощрять создание новых центров консолидации и развития, способных стать оплотами стабильности в отдельных регионах и во всем мире. В этой связи, Туркменистан предлагает объявить 2019 год – годом «Мира и доверия».

Являясь участником основополагающих международных договоров и конвенций ООН, других многосторонних документов в разоруженческой сфере, Туркменистан намерен и далее оказывать всемерное содействие этим процессам. Туркменистан выступает за скорейшее вступление в силу Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний и укрепление верификационного механизма данного договора как одного из действенных инструментов обеспечения нераспространения, разоружения и ядерной безопасности в мире.

В этом контексте предлагается рассмотреть вопрос о созыве в Ашхабаде конференции высокого уровня по вопросам разоружения. Такая конференция, по нашему мнению, послужит важным шагом в выявлении и сближении различных подходов и мнений в сфере контроля и ограничения вооружений в регионе, в целом, обеспечения и упрочения системы региональной безопасности и стабильности. Усилия Туркменистана нацелены на совместную работу по поиску эффективных механизмов в координации взаимодействия в вопросах борьбы против терроризма и с незаконным оборотом наркотиков. Ключевая роль в этом процессе должна отводиться Организации Объединенных Наций. Только действия всего мирового сообщества на основе соблюдения устава ООН, резолюций Совета безопасности, соответствующих принципов и норм международного права могут дать ответ на глобальную террористическую угрозу.

Туркменистан проводит активную линию сотрудничества с Контртеррористическим управлением ООН в вопросах реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Ашхабадская декларация 2011 года и План действий по противодействию терроризму в Центральной Азии стали значимым вкладом в объединение многосторонних усилий для отражения террористической угрозы. Приоритетные области совместного плана были определены государствами Центральной Азии и Организацией Объединенных Наций в ходе Диалога высокого уровня по борьбе с терроризмом, состоявшегося в Ашхабаде в июне 2017 года с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В этом контексте также важно отметить состоявшееся 30 апреля 2018 года в Ашхабаде совещание высокого уровня и презентацию третьей фазы реализации Совместного плана действий для Центральной Азии по осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций.

Незаконный оборот наркотиков продолжает вызывать серьёзную озабоченность, оставаясь одной из угроз международному миру и безопасности. На протяжении многих лет Туркменистан демонстрирует плодотворное и целенаправленное сотрудничество с Управлением ООН по наркотикам и преступности, в рамках которого осуществлены и продолжают реализовываться масштабные программы и проекты как национального, так и регионального уровней. В целях активного участия в усилиях мирового сообщества по борьбе с наркотиками Туркменистан намерен выдвинуть свою кандидатуру на членство в Комиссии ООН по наркотическим средствам на период 2020-2023 годы.

Приоритетным вектором деятельности Туркменистана на международной арене станет дальнейшее укрепление партнёрства в интересах устойчивого развития (ЦУР). Начиная с сентября 2015 года Туркменистан проводит совместно с ООН комплексную и результативную работу в этом направлении, создав Национальный механизм по имплементации ЦУР, а также Учебно-методический центр по целям устойчивого развития в Институте международных отношений МИД Туркменистана. Достигнутые результаты в деле имплементации задач Повестки дня до 2030 года, Туркменистан планирует предоставить в виде национального добровольного обзора по Целям устойчивого развития в ходе работы политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в 2019 году.

Особое место в деятельности туркменской дипломатии в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет уделено развитию сотрудничества в транспортной сфере. Возможности активизации сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере, укрепление материально-технической базы всех видов транспорта, а также перспективных планов по расширению действующих и созданию новых транспортных коридоров были обсуждены в ходе работы Международного форума «Великий Шёлковый путь – путь к новым рубежам развития», состоявшейся в национальной туристической зоне «Аваза» 2 мая 2018 года. Форум явился логическим продолжением Глобальной конференции по устойчивому транспорту, прошедшей в 2016 году в Ашхабаде под эгидой Организации Объединённых Наций, и нацелен на вывод озвученных на ней инициатив в практическую плоскость.

В качестве инициатора ряда резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по устойчивому транспорту, и используя своё членство в Экономическом и социальном совете ООН и Бюро комитета ЕЭК ООН по внутреннему транспорту Туркменистан продолжит работу по реализации инициатив Туркменистана в транспортной сфере.

Одним из главных направлений внешнеполитической стратегии Туркменистана является сотрудничество в энергетической сфере, обеспечение устойчивого и справедливого доступа к энергетическим ресурсам.

Туркменистан поддерживает резолюцию Совета Безопасности ООН, нацеленную на дальнейшую консолидацию усилий государств-членов ООН в вопросах международной поддержки Афганистана, в том числе таких региональных инициатив в области развития, как проект строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), соглашение о транзитном, торговом и транспортном коридоре Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция («Лазурит»), проекта строительства железной дороги из Туркменистана в Афганистан. Туркменистан готов предоставить площадку по дальнейшему обсуждению необходимых финансово-экономических, инвестиционных и организационных условий по консолидации усилий международного сообщества в поддержку реализации указанных транснациональных проектов.

Охрана окружающей среды, рациональное природопользование, обеспечение экологической безопасности остается одним из приоритетных направлений политики Туркменистана. Туркменистан проводит целенаправленную работу по практическому воплощению в жизнь решений Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20», III Всемирной конференции ООН по снижению риска стихийных бедствий в Японии и VII Всемирном водном форуме в Республике Корея.

Политика и стратегия государства на ближайшую перспективу в сфере окружающей среды направлены на экологически безопасное и устойчивое развитие, основанное на комплексном решении экономических и социальных задач при бережном отношении к природным ресурсам.

Деятельность Туркменистана в рамках своего председательства в Международном фонде спасения Арала (МФСА) совместно со странами Центральной Азии направлена на подготовку новой программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4); совершенствованию региональной программы действий по охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной Азии; ускорению процесса ратификации и вступления в силу Рамочной конвенции об охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии; улучшению социально-экономической обстановки в странах бассейна Аральского моря путём улучшения доступа населения к качественной питьевой воде и санитарии и улучшения качества медицинских услуг. Также в настоящее время ведется работа по разработке специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

Полагаем, что именно в ходе нынешней сессии при поддержке Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, Программы ООН по окружающей среде, партнёрских организаций, занимающихся вопросами экологии и изменения климата, представляется своевременным подготовка проекта резолюции об учреждении специальной программы ООН для бассейна Аральского моря и проведение соответствующих переговоров и консультаций по этому значимому документу со всеми странами-членами Организации Объединённых Наций и заинтересованными учреждениями системы ООН.

Определение правового статуса молодежи в современном государстве является одной из приоритетных задач, поскольку именно молодежь выступает в качестве ключевого социально-общественного индикатора и во многом определяет будущее прогрессивное и инновационное развитие общества и государства. Молодежная политика стала активно развиваться и на международном уровне. Это объясняется тем, что ранее не учитываемый политический потенциал данной общественно-политической силы в мировой политике на фоне успешного опыта на национальном уровне является значимым, а главное, эффективным политическим инструментом. В настоящее время молодежь принимает активное участие во всех сферах жизни. В условиях современных мировых политических, экономических и социальных процессов молодежь становится стратегическим ресурсом, определяющим развитие не только государства, но и в целом международных отношений в долгосрочной перспективе.

Именно поэтому в контексте достижения целей устойчивого развития Туркменистан выдвигает инициативу о необходимости создания глобального партнерства для защиты интересов молодежи. В данном контексте Туркменистан считает целесообразным вовлечь в работу по реализации данной инициативы аппарат специального посланника генерального секретаря по делам молодежи, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ФНН и другие учреждения ООН и международные организации, в мандат которых входит деятельность по выработке и реализации на международном уровне молодёжной политики.

Туркменистан готов предоставить площадку для продвижения такого диалога, в частности, принять в нашей стране международный молодёжный форум, одной из основных задач которого станет подготовка предложений по структуре, составу, методах работы и других организационных аспектов новой организации. Приоритетные позиции, последовательная реализация выдвинутых на различных международных форумах инициатив и предложений станут определяющими при выработке подходов нашей страны к сотрудничеству со всеми государствами-членами организации, органами, учреждениями, агентствами и институтами ООН в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи. Туркменистан приветствует международное взаимодействие в решении актуальных проблем современности, выражает готовность к совместной деятельности во имя утверждения высоких идеалов мира и справедливости, реализации целей и задач, стоящих перед Организацией Объединенных Наций.

Министерство иностранных дел Туркменистана

25 июля 2018 г.

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