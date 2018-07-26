Туркменские паломники совершат хадж в Мекку и Медину

Туркменские паломники в количестве 153 человек посетят Саудовскую Аравию в период с 5 по 27 августа 2018 для совершения хаджа. Соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает службе «Türkmenhowaýollary» («Туркменские авиалинии») за счет собственных средств осуществить специальный рейс самолета «Боинг 737-800» для доставки паломников в Королевство Саудовская Аравия и обратно.

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