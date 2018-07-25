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25.07.18 08:27

Президент Туркменистана по телефону поздравил главу Узбекистана с днем рождения

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с днем рождения.

Глава Туркменистана пожелал своему узбекскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и новых успехов во всех его начинаниях на благо братского узбекского народа.

В продолжение беседы главы государств-соседей обсудили ключевые направления туркмено-узбекского сотрудничества, выстраиваемого на принципах равноправия, уважения интересов друг друга и взаимной поддержки.

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес.

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