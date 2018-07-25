Президент Туркменистана по телефону поздравил главу Узбекистана с днем рождения Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с днем рождения. Глава Туркменистана пожелал своему узбекскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и новых успехов во всех его начинаниях на благо братского узбекского народа. В продолжение беседы главы государств-соседей обсудили ключевые направления туркмено-узбекского сотрудничества, выстраиваемого на принципах равноправия, уважения интересов друг друга и взаимной поддержки. Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 26.07.2018 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ ТУРКМЕНИСТАНА НА 73-Й СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН МИД Туркменистана обнародовал политическую платформу позиции страны на ближайшей Генассамблее Организации Объединенных Наций.



