Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
24.07.18 09:35

В Туркменистане создан Институт государства, права и демократии

В Туркменистане, в целях проведения исследований в области государства, национального законодательства и демократизации туркменского общества, создан Институт государства, права и демократии. Соответствующий указ подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает объединить Туркменский национальный институт демократии и прав человека при президенте Туркменистана и Институт государства и права при президенте Туркменистана, и создать на их базе Институт государства, права и демократии Туркменистана. Этот институт определен в качестве правопреемника двух объединенных институтов.

Курирование деятельности Института государства, права и демократии Туркменистана возложено на вице-премьера, главу МИД Туркменистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2018
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2018 Turkmenistan.ru