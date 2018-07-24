|24.07.18 09:35
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В Туркменистане создан Институт государства, права и демократии
В Туркменистане, в целях проведения исследований в области государства, национального законодательства и демократизации туркменского общества, создан Институт государства, права и демократии. Соответствующий указ подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ предписывает объединить Туркменский национальный институт демократии и прав человека при президенте Туркменистана и Институт государства и права при президенте Туркменистана, и создать на их базе Институт государства, права и демократии Туркменистана. Этот институт определен в качестве правопреемника двух объединенных институтов.
Курирование деятельности Института государства, права и демократии Туркменистана возложено на вице-премьера, главу МИД Туркменистана.
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