В Туркменистане создан Институт государства, права и демократии В Туркменистане, в целях проведения исследований в области государства, национального законодательства и демократизации туркменского общества, создан Институт государства, права и демократии. Соответствующий указ подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Документ предписывает объединить Туркменский национальный институт демократии и прав человека при президенте Туркменистана и Институт государства и права при президенте Туркменистана, и создать на их базе Институт государства, права и демократии Туркменистана. Этот институт определен в качестве правопреемника двух объединенных институтов. Курирование деятельности Института государства, права и демократии Туркменистана возложено на вице-премьера, главу МИД Туркменистана. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 20.06.2018 ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА МИРОВОГО СООБЩЕСТВА Выступление президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на международной конференции высокого уровня «Вода для устойчивого развития»



