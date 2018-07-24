|24.07.18 08:10
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Туркменистан направил гуманитарный груз в иранскую провинцию, пострадавшую от землетрясения
Туркменистан направил гуманитарную помощь в иранскую провинцию Керманшах, пострадавшую от землетрясения. Соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Груз, отправленный самолетом, доставлен в Иран и передан Обществу Красного полумесяца страны. Губернатор провинции Керманшах Хушанг Базванд выразил главе туркменского государства и народу страны признательность за оказанную помощь.
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