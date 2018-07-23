Туркменские гонщики успешно стартовали на ралли-рейде «Шелковый путь 2018»

На стартовавшей в Астрахани автогонке «Шелковый путь 2018» успешно ведут борьбу с сильнейшими экипажами планеты туркменские гонщики. Для команды из Ашхабада авторитетные международные соревнования – хорошая подготовка к главному старту международного сезона ралли-рейдов: «Амуль – Хазар 2018».

На сложном маршруте Астрахань – Москва, разбитом на семь этапов, туркменский автоспорт представляет экипаж в составе пилота Шамурада Курбанова и штурмана Сердара Молламурадова. Шамурада без преувеличений можно назвать самым опытным раллийным гонщиком у себя в стране. Без малого десяток лет он регулярно выходил на старты крупнейших мировых соревнований, становился многократных призером престижных гонок. А еще Шамурад – единственный из туркменских пилотов, кто участвовал в ралли «Дакар». Не занимать опыта и штурману Сардару Молламурадову – неоднократному призеру международных соревнований.

На ралли «Шелковый путь 2018» туркменский экипаж выступает под номером 141 на автомобиле «Ниссан Патрол» в классе машин Т 2.1, в который входят серийные внедорожники с бензиновыми двигателями. Еще два джипа «Ниссан Патрол» с экипажами механиков обеспечивают техническое сопровождение туркменской команды.

Первые два этапа гонки сложились для туркменского экипажа вполне успешно: он лидирует в своем классе. Помимо обеспечения собственного лидерства туркменские гонщики спасли от выбывания из гонки российский экипаж чемпиона «Дакара» Сергея Карякина. На первом же этапе поломка на трассе грозила россиянам сходом с маршрута, но туркменский экипаж взял их машину на буксир и дотянул до ближайшего бивака. Это дало возможность российскому экипажу остаться в гоночном зачете автомобилей класса «Open», а уже на следующем этапе Сергей Карякин показал чемпионский характер и сумел вырваться в лидеры своего класса автомобилей.

Второй и третий этапы гонки по маршруту Астрахань – Элиста – Астрахань являются едва ли не самыми сложными на всей трассе соревнований, поскольку представляют собой так называемый марафон – двухдневную гонку, на протяжении которой экипажам запрещено пользоваться технической поддержкой своих команд. Трасса изобилует сложностями рельефа, бродами, пыльными участками. Однако туркменский экипаж уверенно справился с первой частью марафона и сохранил лидерские позиции в своем классе. После возвращения в Астрахань трасса «Шелкового пути 2018» меняет направление маршрута на северный вектор. Минуя Волгоград и Липецк, гонка устремится к российской столице. 27 июля запланирован финиш ралли на Красной площади в Москве.

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