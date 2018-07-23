|23.07.18 10:27
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В городе Туркменбаши обсудили вопросы туркмено-румынского партнерства в области транспорта
В городе Туркменбаши состоялось третье заседание Туркмено-румынской рабочей группы по сотрудничеству в области транспорта, созданной на основе меморандума, подписанного правительствами Туркменистана и Румынии.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы диверсификации транспортных маршрутов между Европой и Центральной Азией с использованием транспортно-транзитного потенциала двух стран. Стороны отметили большие перспективы в деле развития сотрудничества между туркменским портом Туркменбаши и румынским портом Констанца.
По итогам встречи был подписан протокол третьего заседания Туркмено-румынской рабочей группы по сотрудничеству в области транспорта.
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