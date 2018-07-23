На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключена 31 сделка

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрирована 31 сделка на 36 миллионов 258 тысяч долларов США.

Предприниматели из ОАЭ и Афганистана закупили сниженный газ, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Дизельное топливо производства Сейдинского НПЗ стало предметом сделок коммерсантов из Швейцарии и Афганистана.

Помимо этого, бизнесменам из России, Пакистана, Афганистана и Узбекистана были реализованы пряжа хлопчатобумажная, хозяйственная вата, портландцемент, а также бесцветное листовое стекло.

За манатные средства предприниматели из Канады приобрели хлопчатобумажную пряжу на сумму 3 миллиона манатов. На внутренний рынок туркменские коммерсанты закупили хлопковый линт и улюк волокнистый на общую сумму свыше 184 тысяч манатов.

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