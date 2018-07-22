На туркменском побережье Каспия открылись санаторий и аквапарк

В городе Туркменбаши состоялись церемонии вступления в строй санатория «Аваза» и аквапарка, приуроченные ко Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности.

Девятиэтажный санаторий на 200 мест оснащен современным медицинским оборудованием и предназначен для оказания широкого спектра лечебно-реабилитационных услуг. В санатории есть отделения бальнеотерапии, грязелечения, гидротерапии, реабилитации, физиотерапии, лечебной физкультуры, ультразвукового исследования и т. д.

Что касается аквапарка, то он представляет собой современный комплекс водных аттракционов. Помимо зимних и летних аттракционов, в комплекс входят торговый центр, около 30 кафе и ресторанов, амфитеатр на 1640 мест и гостиница.

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