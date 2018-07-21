В Астрахани прошла презентация ралли «Амуль – Хазар 2018»

В Астрахани накануне старта международного ралли «Шелковый путь 2018» прошла презентация другого крупного соревнования автогонщиков – ралли-рейда «Амуль – Хазар 2018». Приглашение на презентацию получили представители команд – участниц ралли «Шелковый путь», официальные лица оргкомитета соревнований, многочисленные журналисты, освещающие крупнейшие события в мире автоспорта.

Представленные гостям презентации фото и видеоматериалы рассказали о ходе подготовки к ралли «Амуль – Хазар 2018», проведение которого запланировано на первую половину сентября нынешнего года. Новая международная автогонка значительно обогатит спортивный календарь мирового автоспорта, позволит спортсменам не только поспорить со сложным маршрутом, но и познакомиться с уникальной природой Туркменистана, его богатыми историческими культурными традициями.

Презентация вызвала живой интерес у спортсменов, выходивших на старт ралли «Шелковый путь 2018». Многие из них выразили желание принять участие в новых соревнованиях на туркменской земле.

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