В Ашхабаде открылась международная выставка «Здоровье-2018»

В Ашхабаде начала работу международная выставка «Здоровье-2018», в рамках которой проводится тематическая научная конференция. Медицинский форум приурочен ко Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности.

В нынешнем году в международной выставке «Здоровье-2018» принимают участие компании, работающие в различных областях здравоохранения, из 40 стран мира, в том числе, из Германии, США, Турции, Индии, стран Европейского союза и других государств. Среди экспонентов – 240 иностранных компаний – производителей фармацевтической продукции, медицинского оборудования и расходных материалов, предоставляющих разнообразные медицинские услуги

На выставке демонстрируются современное диагностическое и лабораторное оборудование, новые виды расходных материалов, фармацевтическая продукция, изготовленная на основе лекарственных растений, мебель, больничные системы связи, изделия санитарно-гигиенического и косметического назначения. Экспоненты предлагают также товары и услуги в сфере инновационных технологий.

Во второй половине дня в конференц-зале Торгово-промышленной палаты Туркменистана открылась научная конференция, главными темами которой стали инновационные предложения в области медицинской техники, технологий и фармацевтики, а также передовые методы лечения различных заболеваний.

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