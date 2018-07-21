В Эр-Рияде прошел брифинг, посвященный международному авторалли «Амуль – Хазар 2018»

Посольство Туркменистана в Саудовской Аравии провело брифинг, посвященный проведению международного авторалли «Амуль – Хазар 2018». Участие в брифинге приняли представители общественных и спортивных организаций Саудовской Аравии, Гуманитарной ассоциации туркмен мира, туркменской диаспоры в Саудовской Аравии, средств массовой информации.

В числе почетных гостей брифинга был известный автогонщик из Саудовской Аравии, успешный участник ряда мировых чемпионатов по ралли-рейдам Язид Аль-Раджи, который со своей командой намерен принять участие в предстоящем состязании в Туркменистане.

Как отмечалось в ходе брифинга, в Туркменистане ведется масштабная работа по подготовке ралли. Помимо непосредственного выхода на маршрут всем участникам ралли-рейда предстоит знакомство с древней историей и культурой Туркменистана, его уникальной пустыней Каракумы.

Язид Аль-Раджи выразил благодарность Туркменистану за приглашение участвовать в этом ралли-рейде, отметив, что с нетерпением ждет начала соревнований. По его словам, предстоящая гонка обещает быть сложной и потребует от спортсменов максимального мастерства. В то же время Язид Аль-Раджи высказал надежду на успех своей команды, подчеркнув свой профессиональный интерес к этому престижному международному состязанию.

– Мы готовы к всестороннему сотрудничеству с Туркменистаном, обмену опытом, совместным визитам наших делегаций, подготовке спортсменов, повышению квалификации автогонщиков и технического персонала, – заявил Язид Аль-Раджи.

Всем участникам брифинга были вручены тематические информационные проспекты, диски с видеофильмом, посвященным международному авторалли «Амуль – Хазар 2018».

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