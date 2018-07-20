Продолжается визит делегации Туркменистана в Нью-Йорк для участия в мероприятиях высокого уровня в штаб-квартире ООН

В рамках продолжающегося визита делегации Туркменистана в г.Нью-Йорк в штаб-квартире ООН состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистан Сердара Бердымухамедова с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Генсек ООН отметил тесное и конструктивное сотрудничество Туркменистана c ООН по разным направлениям. Он подчеркнул роль Туркменистана в вопросах безопасности, беженцев, миграции, поддержку Туркменистаном Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Он также отметил активное участие Туркменистана в нынешнем году в работе Политического форума по устойчивому развитию.

Глава туркменской делегации поблагодарил генерального секретаря за встречу и передал слова приветствия от имени президента Туркменистана и слова благодарности в адрес генсека за его вклад в укрепление сотрудничества Туркменистана с ООН. Замминистра особо отметил визит Антониу Гутерриша в Туркменистан в 2017 году, в рамках которого он принял участие в Диалоге высокого уровня по Глобальной контртеррористической стратегии. Он сказал, что Туркменистан совместно со странами Центральной Азии при поддержке агентств ООН начали разработку третьей фазы реализации совместного плана действий по борьбе с терроризмом.

Сердар Бердымухамедов сообщил, что делегация Туркменистана 18 июля выступила на общих дебатах Министерского сегмента Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию. При этом глава делегации отметил, что реализация «Повестки дня-2030» является одним из приоритетных направлений для Туркменистана. В частности, было подчеркнуто, что Туркменистан при поддержке агентств ООН одним из первых государств начал адаптацию ЦУР в свои национальные планы.

В свою очередь Антониу Гутерриш отметил успешную деятельность Туркменистана по реализации ЦУР, Глобальной контртеррористической стратегии на региональном и национальном уровнях, расширению сотрудничества со странами региона по многим актуальным для мирового сообщества вопросам.

Во второй половине дня состоялась встреча членов делегации Туркменистана с администратором Программы развития ООН Акимом Штайнерем, который, тепло поприветствовав делегатов, подчеркнул продуктивное сотрудничество Туркменистана с ПРООН на протяжении многих лет. Он отметил конструктивное взаимодействие Туркменистана и ПРООН по широкому спектру международной повестки дня, в особенности по реализации Целей устойчивого развития.

Туркменская делегация отметила значимость сотрудничества с ПРООН в рамках подписанных программ партнерства, в частности, в успешной реализации совместных проектов. Было отмечено, что Туркменистан планирует представить национальный добровольный обзор по целям устойчивого развития в ходе работы политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в 2019 году. Аким Штайнер со своей стороны подчеркнул, что Программа развития ООН готова всячески содействовать Туркменистану в подготовке данного доклада.

Кроме того, в адрес Акима Штайнера было еще раз подтверждено приглашение принять участие в мероприятиях высокого уровня в рамках Международного фонда спасения Арала.

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