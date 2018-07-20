В Пекине открылся визовый центр Туркменистана

В Пекине состоялась церемония открытия первого визового сервисного центра Туркменистана «Шелковый путь». Инициаторами создания центра выступили Посольство Туркменистана в КНР и ведущая консалтинговая компания Китая «Beijing Sungxiong Foreign Service сompany».

На церемонии было отмечено, что визовый сервисный центр Туркменистана будет играть важную роль в упрощении визового процесса для китайских туристов и будет способствовать реализации туристического потенциала Туркменистана.

Визовый сервисный центр Туркменистана «Шелковый путь» будет предоставлять комплексные консультационные услуги китайским туристам и компаниям по оперативной подготовке пакета необходимых документов для получения виз в Туркменистан. Работу центра будет обслуживать консалтинговая компания Китая «Sungxiong Foreign Service сompany», имеющая многолетний опыт работы в области туристического бизнеса.

© TURKMENISTAN.RU, 2018