В штаб-квартире ПРООН в Нью-Йорке состоялась презентация проекта газопровода ТАПИ, в которой приняла участие делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Презентация была организована постоянным представительством Туркменистана, совместно с постоянными представительствами Афганистана, Пакистана и Индии.

На мероприятии было отмечено, что Туркменистан рассматривает газопровод ТАПИ как новый энергетический Шелковый путь, который соединит регионы Центральной и Южной Азии. По мнению участников презентации, реализация этого проекта принесет различные экономические выгоды, такие как доступ к энергоресурсам, создание новых рабочих мест и т.д.

В заключение был показан видеоролик, подготовленный компанией «TAPI Pipeline Çompany Limited», рассказывающий о ходе реализации проекта ТАПИ.

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