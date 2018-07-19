Делегация Туркменистана приняла участие в открытии министерского сегмента Политического форума ООН в Нью-Йорке

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым приняла участие в церемонии открытия министерского сегмента Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию. Форум проходит под эгидой Экономического и социального совета ООН, его главная тема – «Преобразования на пути к устойчивому и жизнестойкому обществу».

Участники форума обсуждают вопросы реформы системы развития ООН, целью которой является способность предложить государствам-членам методы реагирования и новые инструменты для эффективного осуществления повестки дня до 2030 года.

Делегация Туркменистана также встретилась с заместителем генерального секретаря ООН, главой Бюро ООН по борьбе с терроризмом Владимиром Воронковым, который позитивно отметил итоги своего недавнего визита в Туркменистан и принятие контртеррористической стратегии для Центральной Азии. Он поблагодарил правительство Туркменистана за поддержку деятельности ООН в области борьбы с терроризмом.

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