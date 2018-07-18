Исполком СНГ ознакомился с ходом подготовки к авторалли «Амуль – Хазар 2018»

В Исполнительном комитете СНГ в Минске на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ, ознакомились с ходом подготовки к проведениею в Туркменистане международного авторалли «Амуль – Хазар 2018» (Turkmen Desert Race).

Постоянные полномочные представители государств-участников СНГ были ознакомлены с новым ралли, включенным в спортивный календарь Международной автомобильной Федерации (FIA), спортивными достижениями Туркменистана, а также комплексными реформами, направленными на популяризацию в Туркменистане принципов здорового образа жизни.

В ходе ознакомления участникам была предоставлена подробная информация и видеоролик о комплексной подготовительной работе, ведущейся совместно с известными специалистами и компаниями в данной сфере. Участники заседания оценили усилия Туркменистана по вхождению в число развитых спортивных держав мира и пожелали больших успехов предстоящему международному авторалли «Амуль – Хазар 2018».

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