Делегация Туркменистана обсудила в Пекине вопросы сотрудничества в области сельского хозяйства

Делегация Туркменистана в рамках рабочей поездки в КНР провела в Пекине встречи и переговоры, в ходе которых были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в сельскохозяйственной сфере.

Туркменская делегация обсудила в Министерстве коммерции КНР вопросы поставок туркменского хлопка и продукции его переработки. В частности, особое внимание было уделено перспективам инвестиционного партнерства, а также увеличению квоты КНР на экспорт из Туркменистана хлопковой продукции.

Туркменская сторона ознакомила представителей китайского делового сообщества с производственным и экспортным потенциалом аграрного сектора экономики, инвестиционными проектами в сфере сельхозпроизводства, а также логистическими возможностями Туркменистана.

В свою очередь китайские компании выразили стремление участвовать в инвестиционных проектах в агропромышленном комплексе Туркменистана. В ходе встречи была достигнута договоренность о совместной работе по внедрению высоких технологий в производство сельскохозяйственной продукции.

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