Центр ОБСЕ провел в Ашхабаде семинар по вопросам борьбы с коррупцией в силовых ведомствах

В Ашхабаде состоялся семинар на тему «Профессиональная честь и этические стандарты в правоохранительных органах», организованный Центром ОБСЕ. В нем приняли участие сотрудники МНБ Туркменистана, МВД, Минюста, Минобороны, Верховного суда, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, Государственной миграционной службы и других ведомств.

Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал данный семинар с целью способствовать лучшему пониманию критериев профессиональной честности и этических норм поведения сотрудников правоохранительных органов.

В рамках семинара были обсуждены такие вопросы, как международные стандарты и инициативы в области борьбы и предотвращения коррупции, кодекс поведения для работников правоохранительных органов и меры выявления мошенничества и коррупции в правоохранительных структурах.

Участники рассмотрели формы и модели коррупции и во время практических занятий, обсудили в группах примеры из практики, связанные с коррупцией в правоохранительной сфере и конфликтом интересов в государственных структурах.

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