На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключена 21 сделка

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрирована 21 сделка на 10 миллионов 620 тысяч долларов США.

Предприниматели из Швейцарии и Афганистана закупили, соответственно, прямогонный бензин и автобензин производства Сейдинского НПЗ. Мелкозернистый хлористый калий и карбамид (ГК «Туркменхимия») стали предметом сделок бизнесменов из Турции и Афганистана. Помимо этого коммерсантам из России, ОАЭ, Турции, Узбекистан, Армения, Киргизии и Афганистана были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент, хлопчатобумажная пряжа и ткань.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили хлопок-волокно на сумму около 55 тысяч манатов.

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