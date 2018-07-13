В Румынии знакомятся с международным авторалли «Амуль – Хазар 2018»

В Румынии, в местечке Ораштие, которое является одним из живописных мест региона Трансильвания, в эти дни проходит IV этап открытого национального чемпионата Румынии среди автомобилей классов “off road” и “rally raid”.

Дипломатическая миссия Туркменистана в Румынии по договоренности с Федерацией автомобильного спорта Румынии в рамках данного этапа проводит ряд акций, представляющих широкой публике международное авторалли «Амуль – Хазар 2018». Среди таких акций – тематическая выставка и презентация, посвященные международному авторалли «Амуль – Хазар 2018», а также рабочие встречи с руководящим составом Федерации автомобильного спорта Румынии и потенциальными участниками международного авторалли «Амуль – Хазар 2018».

Выставка, организуемая туркменским посольством, была открыта в тематическом кемпинге IV этапа открытого национального чемпионата Румынии среди автомобилей классов “off road” и “rally raid”. Она вызвала большой интерес среди участников соревнований и посетителей.

Примечательно, что в IV этапе открытого национального чемпионата Румынии среди автомобилей классов “off road” и “rally raid” участвуют несколько экипажей из граничащих с Румынией стран, таких как Сербия и Болгария, а также несколько экипажей из Италии. По договоренности с Федерацией автомобильного спорта Румынии в течение проведения IV этапа на всех автомобилях и квадроциклах размещена рекламная наклейка с логотипом международного авторалли «Амуль – Хазар 2018».

Как ожидается, IV этап открытого национального чемпионата Румынии среди автомобилей классов “off road” и “rally raid” посетят около 10 тыс. человек.

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