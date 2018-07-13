Охотники и рыболовы Туркменистана обсудили задачи на перспективу

В Ашхабаде состоялся XVIII съезд Объединенного общества охотников и рыболовов Туркменистана, созывающийся раз в четыре года. На сегодняшний день членами Объединенного общества охотников и рыболовов Туркменистана являются 13,5 тысячи человек.

В работе съезда, помимо туркменских охотников и рыболовов, приняли участие представители Госкомитета по охране окружающей среды и земельным ресурсам, Госкомитета рыбного хозяйства, Туркменского общества охраны природы, Национального общества сокольников и Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ).

Участники встречи выслушали ряд пожеланий инспекторов и охотоведов, среди которых – разработка национальной концепции по управлению охотничьими угодьями и создание на их основе принципиально новых хозяйств.

На съезде была отмечена необходимость проведения мероприятий по обогащению фауны, укреплению кормовой базы, определению реальных запасов оседлых видов – куропаток, пеганок, речных уток, кабанов, зайцев, а также определение численности мигрирующей водоплавающей дичи. В этой связи была подчеркнута необходимость активизации сотрудничества с охотничьими союзами стран-соседей – Казахстана и России.

На съезде была отмечена необходимость усиления пропаганды «правильной охоты» как эстетического и спортивного мероприятия, а не средства наживы.

В настоящее время в Туркменистане насчитывается 41 приписное угодье, где проводится любительская охота в рамках законодательства и правил, устанавливаемых на время сезона охоты Государственным комитетом Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам.

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