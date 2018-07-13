Высшие и средние профессиональные учебные заведения Туркменистана начали принимать документы от абитуриентов.

В соответствии с распоряжением президента Гурбангулы Бердымухамедова, подписанным 5 июля этого года на расширенном заседании правительства, учебным заведениям Туркменистана поручено до 18 августа принять документы, а затем провести вступительные экзамены.

Организационно-методическое руководство, прием документов и проведение вступительных экзаменов осуществляет Государственная комиссия по приему на учебу в высшие и средние профессиональные учебные заведения Туркменистана в 2018 году. В общей сложности в новом учебном году в вузы страны планируется принять около 10 тысяч студентов.

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